Полиция Лондона подтвердила гибель 79 человек при пожаре в высотке

Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме «Гренфелл Тауэр» на западе Лондона стали 79 человек, передает Reuters со ссылкой на начальник полиции Стюарта Канди.

«На данный момент я с сожалением должен сказать, что сейчас у нас 79 человек, которые по нашим данным, либо погибли, либо пропали без вести, однако как я вынужден предположить, (пропавшие без вести — ред.) тоже погибли», — сказал Канди.

По его словам, некоторые из жертв никогда не будут опознаны.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что жертвами пожара стали 70 человек.

Правительство Великобритании пообещало выделить пострадавшим 5 млн фунтов стерлингов (6,39 млн долларов). Деньги пойдут на новое жилье и другие расходы.

Возгорание в жилом доме произошло 14 июня. По данным британских СМИ, пожар начался на одном из нижних этажей, затем огонь быстро распространился по всему зданию. Очевидцы сообщили, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.