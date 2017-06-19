Россия приостанавливает действие меморандума с США по полетам над Сирией

Минобороны России намерено прекратить взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Как пояснили в российском военном ведомстве, это решение было принято после того, как коалиция, возглавляемая США, сбила сирийский военный самолет. По мнению Минобороны, боевые действия авиации США против «законных вооруженных сил государства-члена ООН» являются «фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике».

C 19 июня любые беспилотники и самолеты международной коалиции в Сирии западнее реки Евфрат будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей.

Напомним, накануне возглавляемая США коалиция сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Американская сторона объяснила, что Су-22 был сбит американским F/A-18E Super Hornet из-за того, что поддерживающие режим президента Сирии Башара Асада силы ранее атаковали удерживаемый «Сирийскими демократическими силами» город к югу от Табки, а самолет сбросил рядом с ними бомбы.

При этом в Центральном командовании США подчеркнули, что предварительно связались с Россией по специальному каналу, чтобы «снизить напряженность ситуации и остановить огонь.

В Минобороны Сирии в свою очередь заявили, что считают действия коалиции являются «яростной атакой, преследующей цель подорвать усилия армии, способной бороться с терроризмом со своими союзниками и на своей территории».

В апреле Россия уже приостанавливала действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии. Тогда эта мера стала ответом на ракетный удар США по авиабазе сирийской армии. Действие документа восстановили только в мае, после переговоров глав генштабов России и США.