Блогеров позвали в экспертный совет по законодательству в сфере IT

Популярных российских блогеров пригласят в экспертный совет по законодательству в сфере IT. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой на заседании Совета блогеров.

«Мы не хотим ужесточить законодательство, мы хотим, чтобы пространство в интернете было чистым, и чтобы прекратилась практика воровства произведений культуры и искусства, которая делает их нерентабельными. Это не будет совет блогеров, а будет экспертный совет при комитете Госдумы», — рассказал он.

Напомним, в конце мая в Госдуме прошли парламентские слушания по молодежной политике, на которых выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская).

После этого депутат от ЛДПР Василий Власов анонсировал первое заседание Совета блогеров.

В беседе с «Новой газетой» он рассказал, что в списке приглашенных оказались, в частности, создателей паблика «Лентач», блогера Wylsacom (Валентин Петухов), автор канала «Дневних хача» на YouTube (Амиран Сардаров), Sobolev (Николай Соболев), kamikadze_d (Дмитрий Иванов), «Лиса рулит» (Елена Лисовская) и Big Russian Boss.

На заседании также присутствует дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова.