Приговор Юрию Кулию по делу «26 марта» оставили без изменений

19 июня Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Юрия Кулия и оставил приговор ― восемь месяцев колонии-поселения ― без изменений.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Алексей Липцер, в своем выступлении Кулий отметил, что уже длительное время находится в более строгих условиях, чем в колонии-поселении, и попросил учесть ему срок пребывания в СИЗО как «день за два», что привело бы к снижению срока примерно вдвое. Прокурор, напротив, настаивал на том, что наказание «находится в пределах санкций» и снижать его не надо.

Отбывать наказание Юрий Кулий отправится примерно через десять дней, срок истекает 4 декабря, а подавать на УДО можно будет 4 октября.

Напомним, аткер Юрий Кулий стал первым осужденным по событиям 26 марта в Москве на акции «Он вам не Димон».

Согласно тексту приговора подсудимый «применил насилие к нацгвардейцу Гаврютину, взявшись за его резиновую палку и схватив плечо правой руки, чем причинил физическую боль, а потом затянул в толпу».

Юрий Кулий взял особый порядок и был приговорен Тверским судом к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ).