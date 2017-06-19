В полиции Петербурга подтвердили распыление газа в соседней с задержанными после митинга камере

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили распыление газа в одной из камер отдела полиции №33.

«12 июня 2017 года около 19:30 в 33 отдел полиции Московского района г. Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно-задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство — перцовый газ», — сообщили «Новой газете» в ведомстве.

Отметим, что согласно п.6 статьи 21 ФЗ «О полиции», которая регламентирует применение спецсредств, газ не может использоваться «для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц <…> а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе».

В пресс-службе добавили, что задержанных за участие в несогласованном мероприятии на Марсовом поле «незамедлительно» «препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий».

«Одна из доставленных самостоятельно вызвала “скорую помощь”. Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало», — заявили в полиции.

О распылении газа в камерах 33-го отдела полиции Санкт-Петербурга ранее сообщило издание «ОВД-Инфо».

Задержанные на акции против коррупции 12 июня рассказали, что в соседней с ними камере распылили газ, после того, как туда был доставлен «буйный» мужчина. Газ по вентиляционной трубе дошел до камеры, где сидели задержанные на протестной акции. В ней были 11 человек, в том числе один астматик.

Люди почувствовали себя плохо, попросили вызвать «скорую помощь». Но полиция, с их слов, отказалась это сделать. До медиков удалось дозвониться одному из задержанных, которому удалось спрятать мобильный телефон.

Также задержанные рассказали, что их (17 человек) держали 28 часов в холодном и плохо пахнущем подвале, все это время им пришлось сидеть на стульях.

Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В понедельник, 19 июня, он отправит обращения в прокуратуру, Следственный комитет и в оперативно-розыскную часть собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.