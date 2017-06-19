У Курского вокзала в Москве столкнулись поезд и электричка

В районе Курского вокзала в Москве столкнулись два состава. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о пригородной электричке сообщением Нахабино - Щербинка и поезде "Стриж" Нижний Новгород - Москва. В пресс-службе Московской железнойдороги рассказали, что при отправлении с вокзала два вагона электрички сошли с рельс, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж".

Пассажиров эвакуировали из вагонов. В результате инцидента пострадали два человека, они обратились за помощью в медпункт.

Фото: пользователь Instagram dimachateau

Сейчас железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов по этому направлению.