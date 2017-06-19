Полиция попыталась прервать сбор подписей в МГУ в поддержку математика Богатова

В понедельник, 19 июня, в МГУ собирают подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину и ректору университета Виктору Садовничему. Этому попытались помешать сотрудники полиции, которых вызвала охрана МГУ, сообщил «Новой газете» аспирант университета Михаил.

Фото со страницы Инициативной группы МГУ / «ВКонтакте»

«К нам один раз подходили сотрудники полиции. Они пытались разговаривать с нами на повышенных тонах, требовать, чтобы мы свернулись. Но мы объяснили, что не делаем ничего противозаконного. В итоге они не стали предъявлять какие-то претензии и удалились. Это произошло прямо внутри здания МГУ. Они сообщили, что их вызвала охрана университета», — рассказал собеседник.

По словам Михаила, сбор подписей идет с конца мая. Сегодня в рамках международного флешмоба подписи собирают и в МГУ. «Это инициатива сокурсников Димы Богатова и студентов матфака. К ним присоединились студенты и сотрудники МГУ», — пояснил Михаил. Сбор подписей «идет очень активно, подписываются все, молодые, пожилые», отметил собеседник.

Он добавил, что авторы обращения просят Путина и Садовничева вмешаться в расследование дела Дмитрия Богатова и привлечь к нему компетентных специалистов. «Сейчас по факту Дима сидит за то, что не совершал, а следователи не разбираются, как работает браузер Tor», — отметил аспирант.

В международном флешбоме участвуют аспиранты и представители IT-сообщества по всему миру, в которых состоял Богатов. В сети под хештегом #freeBogatov публикуются фотографии людей с плакатами со словами поддержки в адрес математика.

Участие во флешмобе уже приняли жители России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Португалии, Голландии, Франции. Ожидается участие жителей Канады, США, Германии, Испании. Во вторник во Франции также пройдет согласованная с властями акция поддержки с участием несколько десятков человек. Флешбом поддержали Пиратская партия, Инициативная группа МГУ, Левый Блок, Тихийпикет, Университетская солидарность, Эсперантисты.

Накануне Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 июня математику Дмитрию Богатову, оставив без изменений постановление Пресненского районного суда.

Дмитрия Богатова задержали по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве. Тогда Пресненский суд Москвы не стал его арестовывать. В суде пояснили, что Богатову вменяется не тяжкое обвинение.

Однако позже в отношении преподавателя математики возбудили еще одно дело по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков. Вслед за этим следователи повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

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По данным следствия, Богатов с фейкового аккаунта под именем Айрат Баширов размещал в соцсети «ВКонтакте» сообщения с призывом к насилию во время акции. В частности, он якобы предлагал приносить «на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт».

Сам Богатов свою вину не признает. В суде защита преподавателя указывала на то, что публикации, о которых идет речь, делались со 104 IP-адресов, а адрес Богатова был одним из многих.