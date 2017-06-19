Вице-губернатор Петербурга ответил цитатой Ганди на негативные отзывы о «Зенит-арене»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в ответ на негативную критику в адрес стадиона «Зенит-арена» процитировал Махатму Ганди.

«Почерпнул у Ганди очень интересную мысль: сначала нас не замечали, потом над нами смеялись, потом с нами боролись, а в итоге мы победили. Мы победили, поэтому у Петербурга есть замечательный стадион — “Санкт-Петербург Арена”», — цитирует его Интерфакс.

Албин также посетовал, передает агентство, что «негативная история» создавалась на протяжении 12 лет. По его же мнению, стадион «нормального качества, а все дефекты, которые выявляются в процессе эксплуатации, — по качеству материалов, качеству работ — они устраняются».

«Мой стандарт требований очень жесткий», — подчеркнул чиновник, добавив, что власти Петербурга рассчитывают взыскать с подрядчиков 4,6 млрд рублей за некачественно выполненные работы.

Что касается сметной стоимости стадиона в 43 млрд рублей, то вице-губернатор считает, «эту стоимость адекватной»: Это не самый дорогой стадион в мире. Далеко не самый».

Негативные отзывы первых посетителей стадиона появились после матча Кубка конфедераций 17 июня. Тогда сборная России победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства с 6,9 млрд рублей до 43,8 млрд рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика.

Строительство «Зенит-арены» сопровождается задержаниями и уголовными делами. Так, в мае 2017 года в рамках раследования уголовного дела о хищении денег при строительстве стадиона следователи задержали бизнесмена Кирилла Сливкина.

По данным «Фонтанки», его обвиняют в том, что он дал взятку в размере 20 млн рублей за то, чтобы его компания «Стройэлектромонтаж № 5» получила контракт на строительство «Зенит-Арены».

По этому же делу проходит отец бизнесмена Василий Сливкин (в мае прошлого года он стал первым фигурантом этого дела), а также бывший вице-губернатоу Санкт-Петербурга Марат Оганесян, который курировал строительство стадиона на Крестовском острове, его обвиняют по статье «мошенничество».