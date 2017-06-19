Суд в Перми начал рассматривать иск к Роскомнадзору из-за школьной методички о сталинских репрессиях

Ленинский районный суд Перми провел предварительное заседание по иску доктора исторических наук профессора Андрея Суслова и Центра гражданского образования и прав человека к Роскомнадзору.

Как рассказал «Новой газете» Андрей Суслов, они с коллегой выпустили методическое пособие для учителей «Изучение в школе истории сталинских репрессий». В декабре 2015 года региональное министерство образования предложило разместить ее на сайте ведомства.

«После этого группа сталинистов инициировала обращения в органы власти, в том числе в министерство образования и к губернатору. Летом 2016 года некий гражданин обратился к экспертам (с просьбой проверить пособие — ред.). Видимо, с ними заключили соглашение. Мы решили обратиться в суд, рассмотрение затягивалось, потому что мы подавали административный иск, но нам отказали в нем. Сейчас это гражданский иск», — рассказал Андрей Суслов.

Экспертизу брошюры проводили психолог Жанна Тачмамедова и педагог Ирина Мясникова, аккредитованные эксперты Федеральной службы по надзору в сфере услуг связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Они пришли к выводу, что пособием нельзя пользоваться в школе. Основываясь на выводах экспертов, Роскомнадзор внес ее в список материалов, который наносят вред здоровью детей.

«Пособие показывает окружающий человека мир полным недоверия и страха. В пособии используются недостоверные статистические данные… Экспертируемое пособие, используя манипуляционные приемы и несформированность мировоззрения школьников, формируют недостоверную картину мира, направляя целеполагание подростка в сторону формирования агрессивного отношения к государству», — сказано в экспертизе.

В суде представитель ведомства настаивал, чтобы ответчиками по делу проходили эксперты, мотивируя это тем, что Роскомнадзор только размещает материалы на своем сайте, а остальное — ответственность экспертов. Судья отклонила ходатайство.

«Мы просили назначить новую экспертизу, потому что считаем проведенную экспертизу некачественной. Нам отказали», — сказал Суслов, отметив, что к делу приобщили рецензию на экспертизу, которую по просьбе истцов сделали в Московской лаборатории прикладной лингвистики.

«Выводы, сделанные экспертом Мясниковой, аргументируют ее представления об истории сталинского периода, а не оценку исследуемого пособия в соответствии с требованиями № 436-ФЗ. Выводы, сделанные экспертом Тачмамедовой, не просто бездоказательны, но и противоречат тем психологическим источникам, на которые она ссылается, а также здравому смыслу», — сказано в рецензии.

Следующее заседание по делу пройдет 25 июля.