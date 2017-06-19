На Елисейских полях машина врезалась в фургон жандармерии

Префектура полиции объявила, что на Елисейских полях проходит спецоперация и призвала всех избегать этого района. Источник AFP в полиции рассказал, что сектор пришлось оцепить после того, как неизвестный на автомобиле врезался в фургон жандармерии.

Инцидент произошел в района театра Мариньи в нескольких сотнях метров от Елисейского дворца.

Очевидцы разместили фотографии оцепленного полицией участка, а также сильного задымления в районе ЧП.

OpÃ©ration en cours sur les #ChampsElysees -> voiture isolÃ©e au second plan pic.twitter.com/B5edZXVvoF — Krasdal Popov (@KrasdalPopov) June 19, 2017

Позднее жандармерия заявила, что подозреваемый задержан, и никто не пострадал. При этом источник в полиции сообщил AFP, что сам нападавший ранен и при нем было обнаружено оружие.

«Ситуация взята под контроль, никто не ранен среди прохожих и сотрудников правопорядка», — сообщила префектура полиции Парижа через сорок минут после инцидента.

Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа начал расследование. Figaro сообщает, что главная версия — умышленное нападение на сотрудников правопорядка. После того, как машина нападавшего врезалась в фургон жандармерии, произошел взрыв.

Пресс-секретарь МВД Пьер-Анри Бранде заявил, что нападавший, лежащий на Елисейских полях, «по всей вероятности, мертв», но гарантировать это нельзя, так как сейчас специалисты проводят операцию по разминированию.

Министр внутренних дел Жерар Колломб, приехавший на место ЧП, заявил, что это была «попытка теракта». Нападавший погиб. В его машине были балоны с газом, там же был найден автомат Калашникова и «другое оружие», заявил источник из МВД.

Напомним, вечером 20 марта преступник, приехавший на Елисейские поля на машине, открыл огонь по фургону полиции. Погиб один полицейский. Нападавшего застрелили.

Во Франции после серии терактов 13 ноября 2015 года до сих пор сохраняется чрезвычайное положение.