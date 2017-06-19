Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к полутора годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Назначить Федотову наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима», — цитирует РИА Новости решение судьи Ларисы Гудошниковой.

Федотова арестовали год назад, таким образом ему осталось отбыть полгода в заключении. Он полностью признал вину и заключил сделку со следствием. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке.

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28 июня 2016 года главу РАО задержали по подозрению в хищении имущества общества стоимостью более 500 млн рублей.

По версии следствия, Федотов совместно с неустановленными лицами ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения.

Спустя год в течение одного дня объекты недвижимости оказались выведены по фиктивным договорам.