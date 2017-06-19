Правительство одобрило законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Правительство поддержало законопроект о запрете анонимности в мессенджерах, однако указало на необходимость его доработки, сообщает газета «Ведомости».

В распоряжении издания оказался проект отзыва правительства. Официально документ будет одобрен в четверг. Представитель комитета Госдумы по информационной политике официально отказался комментировать эту информацию, однако ее подтвердил источник газеты в этом комитете.

В правительстве считают, что некоторые положения законопроекта должны быть скорректированы. В частности, речь идет о терминах, которые не поддаются однозначному толкованию.

Так, в правительстве просят разъяснить, что такое «идентификация пользователя сети интернет», «перечень сведений о пользователе, подлежащих установлению при его идентификации», «предмет договора об идентификации».

Вопросы возникли также к процедуре идентификации пользователей только с помощью абонентского номера.

Законопроект был внесен в Госдуму 24 мая этого года. На прошлой неделе он был принят в первом чтении. 9 июня профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал документ.

Согласно проекту закона, вводится понятие «мессенджер». Идентифицировать пользователей предлагается по номеру мобильного телефона. Для этого их обяжут заключать соглашения с российскими операторами связи.

Также проект запрещает рассылать через мессенджеры спам и информацию, распространение которой в России запрещено. Мессенджеры, не выполняющие требования, будут оштрафованы или заблокированы.

По действие законопроекта попадают лишь те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как распространители информации. WhatsApp и Telegram к ним не относятся.