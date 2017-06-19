СК возбудил уголовное дело после столкновение электрички и поезда в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения поезда и электрички на Курском вокзале в Москве, сообщает сайт ведомства.

Дело открыто по части 1 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за отказа стрелочного перевода. В результате повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.

В понедельник в 14:38 в районе Курского вокзала столкнулись электричка сообщением Нахабино — Щербинка и поезде «Стриж» Нижний Новгород — Москва. Пострадали три человека, они обратились за медицинской помощью.