Упомянутый в расследовании ФБК фонд направил Навальному досудебные претензии

Фонд «Соцгоспроект», который возглавляет однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев, направил оппозиционеру Алексею Навальному досудебные претензии после публикации фильма «Он вам не Димон», сообщает РБК.

Юристы фонда дали Навальному 10 суток, чтобы добровольно убрать из текста сведения, порочащие репутацию организации. «Соцгоспроект» настаивает, что фонд используется для управления имуществом Медведева, а также информация о взятках, которые якобы получались от «сырьевого олигарха», не соответствуют действительности и требует опровержения.

По словам представителей ФБК, они еще не получили претензии «Соцгоспроекта».

Ранее глава фонда «Дар» Илья Елисеев уже заявлял, что подаст в суд на Алексея Навального и ФБК.

«И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации», — сказал Елисеев.

Отметим, что издание «Собеседник» также получило досудебные претензии от фондов «Дар» и ««Соцгоспроект».

СМИ писали, что юристы настаивали опровергнуть информации о том, что фонды связаны с какими-либо государственными служащими, законности и обоснованности размера арендной ставки для охотничьего хозяйства «Орион» а также информации о вырубке леса на территории «Кедровой рощи».

Напомним, расследование Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева было опубликовано Фондом борьбы с коррупцией в начале марта. ФБК утверждает, что Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники премьера, а также его «доверенные лица».

По данным ФБК, Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» связан с фондом «Соцгоспроект», которому олигарх Алишер Усманов якобы пожертвовал усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское. Председателем наблюдательного совета «Дар» является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Максим Прошкин