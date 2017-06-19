Глава Роскомнадзора пообещал лично потребовать у Дурова данные Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что лично потребует у создателя Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщает Интерфакс.

«В течение недели я планирую обратиться к нему лично», — сказал Жаров.

По словам главы надзорного ведомства, Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили».

Ранее Жаров также называл возможную причину блокировки мессенджера. Будет ли заблокирован Telegram в России или нет зависит от того, выполнит ли администрация мессенджера требования Роскомнадзора, сказал глава надзорного ведомства.

Однако назвать крайний срок предоставления необходимых данных отказался, добавив, что ведомство контактирует с представителями Telegram.

Напомним, в середине мая пользователи мессенджера Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр.

В самом ведомстве сообщения о требовании назвали слухами и комментировать октазались.

В администрации Telegram заявили, что не будут передавать информацию «ни одному правительству или спецслужбе в мире».

Максим Прошкин