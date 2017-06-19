Глава Роскомнадзора пообещал лично потребовать у Дурова данные Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что лично потребует у создателя Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщает Интерфакс.
«В течение недели я планирую обратиться к нему лично», — сказал Жаров.
По словам главы надзорного ведомства, Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили».
Ранее Жаров также называл возможную причину блокировки мессенджера. Будет ли заблокирован Telegram в России или нет зависит от того, выполнит ли администрация мессенджера требования Роскомнадзора, сказал глава надзорного ведомства.
Однако назвать крайний срок предоставления необходимых данных отказался, добавив, что ведомство контактирует с представителями Telegram.
Напомним, в середине мая пользователи мессенджера Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр.
В самом ведомстве сообщения о требовании назвали слухами и комментировать октазались.
В администрации Telegram заявили, что не будут передавать информацию «ни одному правительству или спецслужбе в мире».
Максим Прошкин