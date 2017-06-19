Истребители НАТО сопроводили 32 самолета ВКС России за неделю

Минобороны Литвы заявило, что истребители ВВС НАТО девять раз поднимались в воздушное пространство над Балтийском морем с 12 по 18 июня, чтобы сопроводить 32 российских самолета, говорится на сайте оборонного ведомства Литвы.

Согласно сообщению, над территорией Прибалтики пролетали Су-27, Су-24МР, Су-34, Ан-26 и др.

Как заявляли в НАТО в апреле, организация зафиксировала рекордное число вылетов на перехват российских самолетов.

Напомним, в начале июня российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

После удаления американского бомбардировщика от государственной границы России российский Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Через 4 дня стало известно о новом случае перехвата самолета в небе над Балтийским морем. В Пентагоне пояснили, что перехват произошел, когда американские самолеты совершали полет в рамках учений BALTOPS. Действия пилота российского истребителя были признаны безопасными.

Максим Прошкин