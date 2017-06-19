Полиция объявила тендер на покупку лошадей на сумму 2 млн рублей

Московский главк МВД разместил заявку на покупку десяти лошадей, столичные правоохранительные органы готовы потратить на это максимум 2 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Как говорится в документе, лошади понадобились первому оперативному полку для охраны общественного порядка на массовых мероприятиях, а также для охраны порядка в столичных парках.

Закупить лошадей орловской породы планируется в течение месяца, поставщик животных будет определен в ходе аукциона.

В 2016 году МВД планировало купить два солярия для лошадей. Они были нужны, чтобы помогать получать витамин D. Тогда максимальная цена, которую МВД готовы было предложить, составляла около 600 тысяч рублей.

Максим Прошкин