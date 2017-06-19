В США в открытом доступе оказались персональные данные почти 200 млн избирателей

Компания UpGuard обнаружила, что в облачном сервисе компании Amazon без пароля хранилось более терабайта персональных данны 198 млн граждан США. Об этом говорится в сообщении UpGuard.

«Утечка информации коснулась более 61% населения США», — утверждают специалисты по кибербезопасности компании.

Среди информации, которую мог получить любой, кто прошел бы по ссылке, находились сведения об избирателях — имена, даты рождения, телефоны, домашние адреса, их политические предпочтения и взгляды.

Данные, которые оказались в открытом доступе, собирались по заказу Комитета республиканской партии, фирмы-подрядчики работали на штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа. Согласно заявлениям UpGuard, персональная информация анализировалась по 48 категориям.

Основатель Deep Root Analytic Алекс Ландри, одной из фирм-подрядчиков, подтвердил Gizmodo, что данные являются подлинными, а его компания полностью несет ответственность за произошедшее.

«На основании информации, которую мы собрали, мы не считаем, что наши системы были взломаны», — заявил Ландри.

Отметим, что базу данных с избирателями США нашел один из аналитиков UpGuard 12 июня и только 14 июня удалось устранить проблему.

Максим Прошкин