Осужденного на 1,5 года колонии активиста по делу «26 марта» признали политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста Александра Шпакова, которого приговорили к полутора годам колонии, политическим заключенным и потребовал его освобождения, сообщается на сайте организации.

«Правозащитный центр “Мемориал” находит, что уголовное дело против Александра Шпакова является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти», — говорится в сообщении.

Шпаков осудили по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

«Совершение незаконных действий полицейскими, равно как и вопрос о том, насколько незаконно было противодействие этим незаконным действиям, суд не исследовал в принципе», — уверены в «Мемориале».

Напомним, 6 июня «Мемориал» признал активиста Юрия Кулия, осужденного после акции 26 марта «Он вам не Димон», политическим заключенным.

Правозащитный центр также признал активиста Сергея Резникова, который боролся с фальсификациями на выборах, политзаключенным.

Максим Прошкин