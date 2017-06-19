Новая газета

Бразилия приостановила экспорт слезоточивого газа по просьбе протестующих в Венесуэле

Политика

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Правительство Бразилии приняло решение приостановить поставку слезоточивого газа в Венесуэлу после просьб местной оппозиции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Бразильское правительство решило удовлетворить требование оппозиции из-за репрессий Венесуэле», — сказал собеседник агентства.

По его словам, компания Condor Tecnologias Não-Letais несмотря на заключенный в апреле контракт, так и не передало венесуэльским силовикам очередную партию канистр с слезоточивым газом.

Напомним, с апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. По последним данным, погибли около 70 человека, а число пострадавших больше тысячи.

Последние годы Венесуэла переживает острый экономический кризис, который усугубился падением мировых цен на нефть. В стране долгое время сохраняется дефицит продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. 

Максим Прошкин

Теги:
бразилия, слезоточивый газ, протесты, венесуэла

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