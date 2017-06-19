«Медуза» сообщила о задержании бывшего директора «Гоголь-центра»

В Москве задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Официально о задержании Малобродского не сообщалось.

По словам одного из собеседников издания, заседание суда по мере пресечения задержанному состоится 21 июня.

Напомним, 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, после которых был допрошен основатель «Седьмой студии», худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Кроме этого, были задержаны бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

В Следственном комитете России заявили, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.

Сам Серебренников в первом публичном выступлении после событий 23 мая заявил, что готов к любым вопросам — ему нечего скрывать. Саму ситуацию он назвал «чудовищной несправедливостью».