На Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с пятью подростками, трое из них утонули, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную прокуратуру.

«Сообщение о происшествии поступило в 21:35. На Ладожском озере около местечка Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет», — говорится в сообщении.

По информации источника агентства, двое подростков 16 и 17 лет смогли самостоятельно выбраться на берег, не получив серьезных травм. Он также добавил, что установлены личности всех юношей.

Напомним, летом прошлого года в результате трагедии на Сямозере погибли 14 детей. Дети и вожатые отправились на лодках в турпоход по Сямозеру и попали в шторм, в результате которого лодки перевернулись и затонули.

После этого правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел.

Максим Прошкин