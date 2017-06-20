Спасатели нашли лодку пропавших на Ладожском озере подростков

Спасатели нашли на Ладожском озере лодку, которая перевернулась накануне во время шторма в Питкярантском районе Карелии, передает ТАСС.

На борту находились пятеро подростков. Двоим удалось спастить, еще трое пропали без вести. По словам спасшихся, одна из пропавших — девушка 2001 года рождения — погибла на их глазах. Как сообщили местные власти, все подростки — жители города Сортавала, которые приехали на отдых в деревню у заливе Импилахти Ладожского озера.

По данным МЧС, спасатели расширили группировку, участвующую в поиске. Сейчас акваторию озера осматривают 258 человек. В поиске также задействованы водолазы.

Лодка, на борту которой находились пятеро подростков — четыре юноши и одна девушка в возрасте 15 - 16 лет, перевернулась накануне вечером. Причиной происшествия стала непогода. Во время шторма лодка находилась на расстоянии примерно 100 метров от берега.

Напомним, год назад в результате трагедии на Сямозере погибли 14 детей. Дети и вожатые отправились на лодках в турпоход по Сямозеру и попали в шторм, в результате которого лодки перевернулись и затонули.