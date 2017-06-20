Умер освобожденный из тюрьмы в КНДР американский студент

Американский студент Отто Вормбиер, которого власти Северной Кореи освободили 13 июня, умер в США, передает Washington Post

«Наша печальная обязанность сообщить, что наш сын завершил сегодня свой жизненный путь в окружении любящей семьи. Мы хотели бы поблагодарить замечательных специалистов из медицинского центра Университета Цинциннати, которые сделали все возможное для Отто», — цитирует заявление родственников издание.

Ранее американские врачи, которые наблюдали за Вормбиером после освобождения, рассказали о серьезном поражении головного мозга у пациента. Ему диагностировали обширную потерю нервной ткани в мозге. По их словам, Отто Вормбиер при бодрствовании не реагирует ни на какие раздражители, не понимает слова и жесты.

На прошлой неделе Северная Корея освободила студента, его эвакуировали в состоянии комы. По словам северокорейских врачей, вскоре после суда у молодого человека диагностировали ботулизм. Вормбиер якобы впал в кому, когда принял снотворное. В таком состоянии он находился год.

Напомним, американского студента Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу агитационного плаката. Суд обвинил его «в заговоре с целью ведения подрывной деятельности против КНДР».