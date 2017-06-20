Счетная палата рассказала о неэффективном использовании денег в Крыму

Счетная палата проверила исполнение федеральной программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года, результат проверки направлен вице-премьеру Дмитрию Козаку, передает «Коммерсант».

В письме указывается, что программа работает неэффективно. Речь идет о низком уровне освоения бюджетных средств: в 2015 году он составил 23,6%, в 2016 году — 63%. Счетная палата также сообщает о низком уровне привлечение средств из внебюджетных источников (6% в 2015 году и 2,6% в 2016 году).

Одной из причин таких показателей Счетная палата называет «отсутствие эффективной системы управления» федеральной программой. В письме глава Счетной палаты Татьяна Голикова указывает, что создание такой системы возложено на дирекцию по реализации программы (глава — Андрей Никитченко). Однако, по данным издания, в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению программой не установлены.

«Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам,— 84,9 млн рублей, или 78,6%», — отмечает Голикова.

Указывается, что задолженность по уплате налогов в бюджет Крыма на 1 января 2017 года составила 665,9 млн рублей. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее.

Помимо этого, Счетная палата зафиксировала на полуострове отставание от плана в строительстве по 188 объектам из 448. В Крыму работа информационных систем, указано в письме, не отвечает требованиям к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Голикова предложила поручить Минэкономразвития предпринять шаги для повышения эффективности прогрыммы, а также «обратить внимание» на объем средств, которые направляют на оплату работы сотрудников дирекции.

В самой дирекции «Коммерсанту» рассказали, что знакомы с выводами Счетной палаты и готовят «подробные пояснения по всем аспектам своей деятельности».