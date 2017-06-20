СК подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра»

В Москве задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, сообщает Следственный комитет. Его подозревают в мошенничестве.

«19 июня 2017 года в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО "7 студия" Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения», — сказано в заявлении ведомства.

Накануне со ссылкой на источники о задержании Малобродского сообщила«Медуза». Ранее были задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Итин находится под домашнем арестом, а Масляева — под стражей.

В Следственном комитете России заявили, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.

Напомним, 23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре»и в квартире основателя «Седьмой студии», худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Сам Серебренников после обысков заявил, что готов к любым вопросам — ему нечего скрывать. А ситуацию он назвал «чудовищной несправедливостью».