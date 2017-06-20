Белый дом пообещал сохранить канал связи с Россией по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США будут защищать свои интересы в Сирии, но «сделают, что смогут», чтобы сохранить открытую линию коммуникации с Россией, передает ABC News.

«Мы должны делать, что можем, чтобы работать с нашими партнерами, и мы сохраним открытую линию коммуникаций с русскими», — сказал он, отметив, что «эскалация враждебности между всеми силами, которые там действуют, никому не помогает».

Накануне Минобороны России приостановило взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В ведомстве объяснили, что такое решение было принято после того, как коалиция, возглавляемая США, сбила сирийский военный самолет.

Российская сторона назвала действия США военной агрессией.

Напомним, ранее возглавляемая США коалиция сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. По информации коалиции, оддерживающие режим президента Сирии Башара Асада силы ранее атаковали удерживаемый «Сирийскими демократическими силами» город к югу от Табки, а самолет сбросил рядом с ними бомбы.

В апреле Россия уже приостанавливала действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии. Тогда эта мера стала ответом на ракетный удар США по авиабазе сирийской армии.

Меморандум о безопасности полетов в небе над Сирией был принят Россия и США в октябре 2015 года.