В Карелии сел на мель теплоход со 139 пассажирами

На Беломоро-Балтийском канале в Карелии сел на мель теплоход, на борту которого находятся 139 человек, передает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Пассажирский теплоход, на борту которого 139 человек, сел на мель, однако угрозы затопления нет, теплоход решили снять с мели буксиром, который уже вышел в его направлении», — подтвердили в ведомстве.

Собеседник агентства рассказал, что людей решили эвакуировать.

Пассажирский теплоход «Александр Попов» сел на мель в Сегежском районе Карелии на 1275-м км ББК между 11-м и 12-м шлюзами в 2:30 мск. Причины происшествия устанавливаются.