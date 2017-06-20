В Москве из больницы украли оборудование на 10 млн рублей

На востоке Москвы из Государственной клинической больницы украли медицинское оборудование стоимостью почти 10 млн рублей, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции.

«19 июня в 14:20 заведующий радиологическим отделением Государственной клинической больницы, расположенной по адресу: улица 11-я Парковая, 32 (больница номер 57), заявил в полицию, что из одного из кабинетов было похищено медоборудование», — сказали в пресс-службе.

Представитель ведомства не уточнил, о каком оборудовании идет речь.

Как рассказали в полиции, вор попал в здание через окно. Он взломал металлическую решетку и вскрыл оконную раму на первом этаже в кабинете дозиметрического планирования.

По информации агентства, кражу совершили на выходных.