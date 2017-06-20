В Петербурге задержали ударившего омоновца ножом на митинге 12 июня

Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в том, что он ударил бойца Росгвардии ножом в спину во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

Мужчину задержали накануне, его имя не раскрывается.

При этом источник агентства рассказал, что у напавшего не было ножа, а удар бойцу был нанесен кулаком.

Напомним, 16 июня директор Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что на сотрудника ОМОНа напали с ножом во время митинга 12 июня. По словам Меликова, «средства защиты позволили ему остаться невредимым».

Ранее в Петербурге по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали 17-летнего Дмитрия Мякшина. По версии следствия, подросток при задержании выбил зуб сотруднику правоохранительных органов.

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест школьника Михаила Галяшкина, которого обвинили в распылении на Тверской в Москве перцового баллончика в лицо сотруднику.