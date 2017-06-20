ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционный сексуальных отношений среди детей является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения.

Только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов проголосовал против такого решения.

Жалобу в ЕСПЧ подали активисты движения ЛГБТ, который в течение трех лет (с 2009 по 2012 годы) ривлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Это Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев.

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Напомним, с 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Оно предусматривает либо штраф до пяти тысяч рублей, либо до ста тысяч рублей, если пропаганда велась в интернете.

В сентябре 2012 года в силу вступил закон о защите детей от вредной информации, по которому СМИ обязаны маркировать свой контент знаками об ограничених по возрасту.