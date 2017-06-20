СК возбудил уголовное дело после гибели троих подростков в Карелии

Следственный комитет России по республике Карелия завел уголовное дело после инцидента на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками, и трое юношей утонули, сообщается на сайте СКР.

Дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (статья 109 УК РФ).

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению троих несовершеннолетних, которые находились в лодке и оказались в воде», — добавляется в сообщении.

По версии следствия, пятеро юношей из города Сортавала приехали в поселок Импилахти Питкярантского района Карельской республики. Они отправились на алюминиевой лодке, которую один из подростков взял у своей родственницы, по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов.

«В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись», — сообщает СКР.

Ранее сообщалось, что двое подростков 16 и 17 лет смогли самостоятельно выбраться на берег, не получив серьезных травм.

Напомним, летом прошлого года в результате трагедии на Сямозере погибли 14 детей. Дети и вожатые отправились на лодках в турпоход по Сямозеру и попали в шторм, в результате которого лодки перевернулись и затонули. После этого правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел.

Максим Прошкин