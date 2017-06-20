Глава Общественной палаты предложил обязать губернаторов согласовывать назначение главредов в CМИ

Ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев на следующий день после назначения на должность секретаря Общественной палаты (ОП) предложил обязать губернаторов согласовывать с ОП назначение главных редакторов государственных СМИ.

«Может быть, тоже на обсуждение [выношу], принять местные какие-то законы, правила, чтобы главные редакторы СМИ, учрежденные властями, мэрией, губернатором, чтобы они согласовывали главных редакторов с Общественной палатой. Чтобы не мог губернатор назначить главного редактора, не согласовав с [региональной] палатой», — сказал Фадеев в ходе пленарного заседания (цитата по «Газете.ru»)

Еще 19 июня Фадеев, выступая на заседании ОП, заявил, что палата должна усилить работу в регионах, убеждать чиновников в эффективности взаимодействия с гражданским обществом, а также брать на себя больше ответственности за повестку дня и влиять на нее, «отталкиваясь от интересов общества».

Как уточняет «Коммерсантъ», Фадеев считает, что региональные ОП должны добиться автономии от местных властей, которые сейчас активно вмешиваются в их формирование. По его мнению, следует работать над «сокращением дистанции» между органами власти и гражданским обществом в регионах.

«Надо учить чиновников в регионах и муниципалитетах, объяснять им, что им выгодно — даже для карьеры — эффективное взаимодействие с гражданским обществом», — приводит его слова газета.

19 июня Валерий Фадеев был избран секретарем Общественной палаты нового, шестого созыва. Он был членом ОП с 2006 по 2012 годы. В марте 2017 года он снова вошел в ее состав.

Фадеев входит в Высший совет «Единой России». С 1998 года возглавляет журнал «Эксперт», с сентября 2016 — ведет программу «Воскресное время» на «Первом канале».