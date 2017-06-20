BuzzFeed узнал об убийстве эксперта по делу Литвиненко

Эксперт Мэтью Панчер, участвовавший в расследовании дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, не кончал жизнь самоубийством, а был убит. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации издания, Панчера могли убить сотрудники российских спецслужб или мафиозных групп из-за того, что он установил размер дозы полония, которым был отравлен Литвиненко.

При этом британская полиция считает официальной версией смерти Панчера — самоубийство.

Эксперт по радиации Мэтью Панчер умер в мае 2016 года. На его теле были обнаружены многочисленные колотые раны. В заключении патологоанатома сказано, что смерть наступила из-за потери крови. По мнению судмедэксперта, Панчер сам нанес себе травмы при помощи двух ножей.

За пять месяцев до смерти он приезжал в Россию. Жена Панчера рассказала, что после поездки Панчер изменился, а в последнее время часто говорил о некой ошибке, которую он совершил при расчете доз облучения в рамках контракта с правительством США.

Напомним, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко скончался в ноябре 2006 года в Лондоне. Врачи установили, что Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210. Высокий суд Лондона назвал Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна виновными в убийстве Литвиненко.

Российский МИД заявил, что слушания носят «политическую подоплеку», а сам процесс «не являлся прозрачным ни для российской стороны, ни для общественности».

Вера Юрченко