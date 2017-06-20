Из процесса по делу об убийстве Немцова выбыл очередной присяжный
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
В московском окружном военном суде из процесса по делу об убийстве Бориса Немцова сегодня выбыл еще один присяжный заседатель.
Как сообщил судья Юрий Житников, выбывший мужчина попросил снять с него полномочия заседателя в связи с семейными обстоятельствами и трудным финансовым положением, сложившемся за 8 месяцев из-за его участия в процессе.
Таким образом, в деле осталось 12 основных и 3 запасных присяжных. В настоящее время в суде стадия обмена репликами, затем подсудимые должны выступить с последними словами, после чего заседатели уйдут на вердикт.
До этого по разным причинам из процесса выбыли шесть присяжных.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых пятеро. Предполагаемый киллер — Заур Дадаев. Братья Шадид и Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что в составе организованной группы помогали следить за политиком и скрываться непосредственным исполнителям. Ещё один подозреваемый в совершении убийства Беслан Шаванов погиб при задержании.