Из процесса по делу об убийстве Немцова выбыл очередной присяжный

В московском окружном военном суде из процесса по делу об убийстве Бориса Немцова сегодня выбыл еще один присяжный заседатель.

Как сообщил судья Юрий Житников, выбывший мужчина попросил снять с него полномочия заседателя в связи с семейными обстоятельствами и трудным финансовым положением, сложившемся за 8 месяцев из-за его участия в процессе.

Таким образом, в деле осталось 12 основных и 3 запасных присяжных. В настоящее время в суде стадия обмена репликами, затем подсудимые должны выступить с последними словами, после чего заседатели уйдут на вердикт.

До этого по разным причинам из процесса выбыли шесть присяжных.

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Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых пятеро. Предполагаемый киллер — Заур Дадаев. Братья Шадид и Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что в составе организованной группы помогали следить за политиком и скрываться непосредственным исполнителям. Ещё один подозреваемый в совершении убийства Беслан Шаванов погиб при задержании.