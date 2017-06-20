Уехавшего из страны и пропавшего три месяца назад активиста нашли в СИЗО

Уехавшего из России на Украину и пропавшего три месяца назад московского активиста Дениса Бахолдина нашли в СИЗО №1 Брянска, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщение его матери Надежды.

Она рассказала, что о нахождении сына узнала от следователя. Надежде Бахолдиной удалось встретиться с Денисом в изоляторе. Это произошло 5 июня. Он рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее. Затем избили, пытаясь выбить признательные показания о том, что он состоит в «Правом секторе».

После этого повезли в Брянск в Следственный комитет. По дороге за спиной застегнули наручники, а на голову намотали зимнюю куртку. В результате он потерял сознание и чуть не задохнулся, отмечает «ОВД-Инфо».

В чем обвиняют Бахолдина в данный момент неизвестно.

Перед звонком следователя к Надежде Бахолдиной приходил сотрудник ФСБ. Он спрашивал, где работал, учился, почему уехал Денис. Спустя три недели уже четыре сотрудника спецслужб вместе с участковым провели в ее доме обыск и изъяли жесткий диск компьютера.

Ранее в середине марта Надежда Бахолдина получила официальное извещение о том, что ее сына задержали при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу. С собой у него были российские и украинские деньги, а также личные вещи.

Денис Бахолдин участвовал в Москве в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках «Стратегии-6», а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины. В 2014 году Бахолдин уехал из России в Киев. Там он также принимал участие в политических акциях. С марта с ним не было связи.