Главврач больницы в Апатитах подал в отставку из-за жалобы онкобольной Путину

Главный врач Юрий Ширяев написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как на его больницу в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась онкобольная Дарья Старикова. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, он уже передал министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину заявление об увольнении.

«Мы вернулись опять к тому, с чего начинали 3 года назад, если не раньше. Снова кричащее население, снова ненависть между пациентами и врачами! И между двумя городами! И тоска в глазах многих наших врачей! Не всех, но многих, кто действительно хоть что-то хочет изменить к лучшему», — сказал Ширяев.

Ранее в четверг во время «прямой линии» Дарья Старикова рассказала Путину, что ей диагностировали рак четвертой стадии. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. Она также сообщила, что город нуждается в узких специалистах, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

В тот же день поступила реакция из Следственного комитета Мурманской области. Он возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ ).

Следователи проверяют факты «ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей» и устанавливают медработников, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что девушку спецбортом МЧС доставили на лечение в Москву.

Вера Юрченко