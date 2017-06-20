Мосгорсуд отклонил первый иск к мэрии по поводу голосования по программе реновации

Мосгорсуд оставил без удовлетворения иск Александра Пархоменко, который просил признать недействительным постановление правительства Москвы об учете голосов жителей пятиэтажек по программе реновации, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По мнению истца, постановление №245-ПП «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве» противоречит международным актам, Конституции России, Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам.

В пресс-службе добавили, что в производстве Мосгорсуда находится четыре аналогичных исковых заявления.

В конце мая жительница пятиэтажки в Перово подала в Мосгорсуд первый иск, оспаривающий законность московского закона о реновации.

Она наставила на том, что московский закон о реновации не соответствует Конституции России, а именно статье 35. В ней говорится, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, поэтому голосование на портале «Активный гражданин» не имеет законной силы.

Кроме того, жительница столицы сомневалось в законности положения о том, что общее собрание собственников жилья может решать, включат ли дом в программу реновации или нет.

Напомним, муниципальные депутаты Москвы уже обращались в прокуратуру, к мэру Сергею Собянину и президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить постановление № 245-ПП, касающееся программы реновации.

В середине июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о московской реновации (поправки в закон «О статусе столицы», Жилищный, Земельный кодекс и еще ряд законов). «За» проголосовали 399 депутатов, «против» — двое, один воздержался.