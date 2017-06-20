Прокуратура попросила приговорить к 8 годам колонии бизнесмена Сергея Полонского

Прокуратура попросила приговорить бизнесмена Сергея Полонского к восьми годам колонии общего режима, а также штрафу в 900 тысяч рублей по обвинению в хищениях во время строительства элитного жилья, сообщает Интерфакс.

Для бывшего руководителя финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно прокуратура просит пять лет колонии общего режима, а для экс-гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — три года условно.

«Граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован», — сказали представители прокуратуры.

Полонскому инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Полонский свою вину не признает и отрицает факт мошенничества.

Помимо Полонского перед судом предстанут руководитель финансового департамента Mirax Group Александр Паперно и гендиректор компании «Аванта» Алексей Пронякин. Они обвиняются в пособничестве мошенничеству.