В СК опровергли применение ножа при нападении на бойца ОМОНа в Петербурге

В Следственном комитете опровергли заявление Росгвардии о том, что напавший на сотрудника ОМОН в Санкт-Петербурге 12 июня использовал нож. Об этом сообщается на сайте СК.

«Из материалов уголовного дела следует, что днем 12 июня 2017 года обвиняемый, находясь на Марсовом поле, расположенном в Центральном районе Санкт-Петербурга, во время проведения несанкционированного митинга, ударил кулаком по спине полицейского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Ранее во вторник СК сообщил о задержании мужчины, которого подозревают применении насилия в отношении представителя власти во время митинга в Санкт-Петербурге.

Напомним, 16 июня директор Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что на сотрудника ОМОНа напали с ножом 12 июня. По словам Меликова, «средства защиты позволили ему остаться невредимым».

Ранее в Петербурге по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали 17-летнего Дмитрия Мякшина. По версии следствия, подросток при задержании выбил зуб сотруднику правоохранительных органов.

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест школьника Михаила Галяшкина, которого обвинили в распылении на Тверской в Москве перцового баллончика в лицо сотруднику.

Вера Юрченко