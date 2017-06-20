Минюст обжалует решение ЕСПЧ о признании дискриминационным российского закона о гей-пропаганде

Минюст в течение трех месяцев обжалует решение Европейского суда по правам человека о том, что принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционный сексуальных отношений среди детей является дискриминационным, сообщается на сайте министерства.

«Соответствующие акты не устанавливали каких-либо мер, направленных на запрет гомосексуализма или его официальное порицание, не содержали признаков дискриминации и по своему смыслу не допускали избыточные действия органов публичной власти», — считают в Минюсте.

В сообщении отмечается, что закон принимался «исключительно» для защиты нравственности и здоровья детей.

Ранее ЕСПЧ признал, что закон о запрете пропаганды нетрадиционный сексуальных отношений среди детей нарушает право на свободу самовыражения.

Только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов проголосовал против такого решения.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что ЕСПЧ мог неправильно интерпретировать российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

«Выражение мнения и пропаганда — это две разные категории, имеющие различный инструментарий действий», — сказала Москалькова.

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Жалобу в Европейский суд подали активисты движения ЛГБТ, которые в течение трех лет (с 2009 по 2012 годы) привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Это Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев.

Напомним, с 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Оно предусматривает либо штраф до пяти тысяч рублей, либо до ста тысяч рублей, если пропаганда велась в интернете.

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В сентябре 2012 года в силу вступил закон о защите детей от вредной информации, по которому СМИ обязаны маркировать свой контент знаками об ограничених по возрасту.