Потерпевшие по делу об убийстве Немцова просят Кадырова, Геремеева и братьев Делимхановых написать явки с повинной

Адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны сегодня в московском окружном военном суде в ходе реплик сторон предложили написать явки с повинной главе Чечни Рамзану Кадырову, братьям Делимхановым (включая Шарипа Делимханова, занимавшего пост командира полка полиции УВО МВД по ЧР, известного как «нефтяной полк», депутата Госдумы Адама Делимханова и бывшего командира батальона "Север" Алибека Делимханова, где служил предполагаемый киллер Заур Дадаев) и Руслану Геремееву (бывшему замкомандира "Севера"), у которого работал водителем Руслан Мухутдинов, по версии следствия, организатор убийства.

Как объяснил адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров, потерпевшие не полагают раскрытым дело об убийстве политика. Но в то же время считают доказанной вину исполнителей, за исключением Хамзата Бахаева.

«Но нам больше всего хотелось бы, чтобы за решеткой в первую очередь сидели организаторы и заказчики этого убийства. Надеемся, когда изменится ситуация в стране, следствие их раскроет. И лично я абсолютно убежден, что наилучшим выходом для Рамзана Кадырова, Геремеева и братьев Делимхановых было бы написание явки с повинной», — заявил Прохоров.

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В настоящее время в суде стадия обмена репликами, затем подсудимые должны выступить с последними словами, после чего заседатели уйдут на вердикт.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых пятеро. Предполагаемый киллер — Заур Дадаев. Братья Шадид и Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что в составе организованной группы помогали следить за политиком и скрываться непосредственным исполнителям. Ещё один подозреваемый в совершении убийства Беслан Шаванов погиб при задержании.