Госдума потратит 29 млн рублей на изучение мнения населения о своей работе

Государственная дума России закажет провести соцопрос, чтобы выяснить, что о работе нижней палаты парламента думают россияне, на это планируется выделить 29,3 млн рублей, передает РИА Новости.

По информации агентства, исполнителя опросов определят к середине июля. Он должен будет обзвонить «целевые группы» и экспертов, выявить ожидания людей и выяснить возможные риски «принятия отдельных нормативно-правовых актов».

Согласно исследованию ВЦИОМ, в феврале 2017 года уровень одобрения работы Госдумы составил 52,9%. Социологи заявляют, что с конца 2016 года уровень неодобрения устойчиво снижается.

Исследователи отмечали, что россияне также стали больше одобрять деятельность Совета Федерации. К февралю 2017 года он вырос до 54,9%.

Ранее в Госдуме прошли парламентские слушания «О молодежной политике в РФ», на которые впервые позвали популярных видеоблогеров Youtube. Тогда одна из гостей, блогер Саша Спилберг, призвала депутатов «становиться прозрачными».

Максим Прошкин