ФАС заподозрила операторов в согласованном отказе от безлимитного интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила сотовых операторов в согласованном отказе от безлимитных тарифов. Об этом газете «Ведомости» сообщила глава управления регулирования связи и IT ведомства Елена Заева.

По ее словам, абоненты пожаловались в ФАС на то, что операторы почти одновременно отказывались от безлимитных тарифов. Заева отметила, что в условиях роста потребления трафика такое поведение «выглядит неожиданным» и вызывает подозрения.

По итогам проверки ФАС может завести дело в связи с согласованными действиями операторов, ограничивающими конкуренцию, добавила собеседница.

«Мы не комментируем действия и заявления ФАС по этому вопросу. Что касается отказа от безлимитных тарифов, то, по нашей статистке, безлимитами пользовались лишь несколько процентов от абонентской базы. При этом почти половина пользователей тарифов с безлимитным интернетом потребляла не более 10 Гб трафика. Для них безлимитный тариф — это, скорее, гарантия отсутствия дополнительных платежей сверх абонентской платы. Оставшиеся создавали непропорционально большую нагрузку на сеть, что отражалось на скоростях у других абонентов», — заявила «Новой газете» пресс-секретарь «Теле2» Ольга Галушина.

Она добавила, что запуск новой тарифной линейки произошел в апреле 2017 года. В компании, по ее словам, «ставили перед собой цель запустить линейку простых тарифов, способную обеспечить качественный прирост абонентской базы».

Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников также заявил, что компания не комментирует эту ситуацию. А на уточняющий вопрос, по какой причине оператор отказался от безлимитного интернета, ответил: «Мы прекратили подключать к этим тарифам новых пользователей в марте этого года, однако для абонентов, которые подключались ранее, безлимитный интернет по-прежнему доступен».

Как напоминают «Ведомости», в феврале 2017 года компания МТС заявила о том, что рассматривает возможность отказа от тарифов с безлимитным интернетом или повышения платы. Тогда представитель «Вымпелкома» сказал, что «безлимитные тарифы на интернет сдерживают дальнейшее развитие рынка».

«Не комментируем», — такой ответ пришел из «Билайна» («Вымпелком») на вопрос «Новой», когда и почему компания отказалась от безлимитного интернета.

Ранее, в декабре прошлого года, гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен заявил агентству «Прайм», что в ближайшем будущем российские сотовые операторы могут отказаться от безлимитных интернет тарифов.

«Вы увидите пошагово, что индустрия постепенно уйдет от безлимитных тарифов. Пользователи с нормальным потреблением данных не увидят изменений, но это дисциплинирует людей, которые используют экстремально большое количество данных», — говорил он.

При этом он добавил, что не обсуждал отказ от безлимитного интернета с представителями индустрии.

«Мегафон», сообщают «Ведомости», отказался от подключения безлимитного интернета с 1 февраля. Тогда в компании объяснили это отсутствием интереса со стороны абонентов.