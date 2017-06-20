В Свердловской области суд решил не штрафовать несовершеннолетнюю за участие в акции 26 марта

Полевской городской суд Свердловской области отменил решение комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) о штрафе за участие 17-летней Софьи Мурзиной в акции 26 марта. Об этом сообщает адвокат Елена Макарова.

«Решение комиссии по делам несовершеннолетних отменено, материал направлен на новое рассмотрение», — сказала она.

Как отметили в суде, постановление КДН «отсутствует мотивированное решение по делу, не приведены доказательства, на основании которых орган установил наличие события административного правонарушения».

19 апреля территориальная комиссия города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав признала виновной в совершении административного правонарушения в виде участия в несанкционированной антикоррупционной акции протеста. Комиссия приняла решение оштрафовать девочку на 10 тысяч рублей и постановила взыскать штраф с матери подростка.

Напоним, 26 марта в ряде российских городов прошли акции протеста против коррупции, инициированные политиком Алексеем Навальным.