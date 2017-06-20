Власти Карелии назвали происшествие с подростками на Ладожском озере стечением обстоятельств

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков назвал инцидент на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками, стечением обстоятельств. Подробности происшествия он сообщил на личной странице в фейсбуке.

«Сразу можно констатировать – это стечение обстоятельств, как бывает в несчастных случаях. Пятеро молодых людей: четыре юноши и девушка – отмечали день рождения девушки. Взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась», — написал Парфенчиков.

По его словам, «рядом с местом происшествия находилось много отдыхающих, были плавсредства».

«Поиски на берегу и на островах продолжались всю ночь в надежде, что остальные участники происшествия выплыли на острова, как двое найденных спасшихся. Необходимо было их максимально быстро найти, чтобы не допустить переохлаждения. К сожалению, на текущий момент поиски ничего не дали. Но поиски продолжаются – спасатели работают на воде», — говорится в сообщении и.о. главы Карелии.

Артур Парфенчиков заявил о необходимости внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы, будь то речка или озеро.

«Ребята, которые спаслись, – они доплыли. Это чудо. Тем не менее, будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия. Надеемся, что последствия будут минимальны. Но я считаю, что следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности – спаслись хозяин лодки и тот, который управлял лодкой в момент крушения», — добавил он.

Ранее Следственный комитет России по республике Карелия завел уголовное дело после инцидента на Ладожском озере по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (статья 109 УК РФ).

По версии следствия, пятеро молодых людей из города Сортавала приехали в поселок Импилахти Питкярантского района Карельской республики. Они отправились на алюминиевой лодке, которую один из подростков взял у своей родственницы, по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов. В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде.

Ранее сообщалось, что двое подростков 16 и 17 лет смогли самостоятельно выбраться на берег, не получив серьезных травм.

Вера Юрченко