Курс евро превысил 66 рублей

Биржевой курс евро впервые с 9 декабря вырос до 66,06 руб., следует из результатов торгов Московской биржи.

По информации на 14:40 мск, евро торгуется по цене — 65,93 руб. Доллар на московской бирже поднялся до 59,14 руб, что на 70 копеек дороже, чем днем ранее.

Отметим, что российская валюта дешевеет на фоне снижения мировых цен на нефть. 20 июня цена на нефть марки Brent установилась ниже 46 долларов за баррель. Другим фактором роста валютных курсов является повышение ставок Федрезерва США и одновременного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Напомним, 16 июня совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9% годовых.

В сообщении отмечалось, что решение ЦБ связано с сохранением инфляции вблизи целевого уровня, продолжающимся уменьшением инфляционных ожиданий.

Максим Прошкин