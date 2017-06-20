Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых на три месяца

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста бывшему губернатору Кировской области Никите Белых на три месяца до 24 сентября 2017 года. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.

Ранее арест Белых продлевался до 24 июня 2017 года.

Следствие объясняло ходатайство необходимостью ознакомить сторону защиты с томами уголовного дела, продолжить следствие (которое формально было завершено) и способностью Белых оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия.

По словам адвоката Андрея Грохотова, заключение Белых в следственном изоляторе негативно сказывается на его здоровье.

«После того, как Белых был обследован в "Матросской тишине", у него были установлены новые диагнозы, в частности, энцефалопатия. Это произошло из-за высокого артериального давления и диабета», — сказал «Новой газете» адвокат.

Энцефалопатия является общим названием для невоспалительных заболеваний головного мозга. Лечение болезни носит длительный характер.

Ранее Никита Белых пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО «Лефортово». После этого на некоторое время перевели в больницу при «Матросской тишине». По словам адвоката, там Белых только провели обследование и поставили диагнозы.

Кроме того, адвокаты обвинили следственные органы в оказании психологического давления на экс-губернатора: в частности, несмотря на отсутствие формального запрета, Белых запретили заключить брак с невестой, поскольку она выступает свидетелем по делу.

Защита указывала, что предварительное следствие завершено, содержание под стражей свыше двенадцати месяцев не требуется, а ходатайство следствия необоснованно и подано с процессуальными нарушениями. Адвокаты предлагали назначит домашний арест или выпустить Белых под залог 10 миллионов рублей.

Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года по подозрению в получении взятки. В конце марта 2017 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора.

По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Против Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

Сергей Лебеденко