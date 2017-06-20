Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении tax free

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении системы компенсации налога на добавочную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс новой статьёй, которой устанавливается возможность компенсации физическим лицам, являющимся гражданами не входящих в Евразийский экономический союз иностранных государств, сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в организациях розничной торговли, в случае вывоза этих товаров за пределы таможенной территории ЕврАзЭС», — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает tax free для компаний, реализующих товары, вывозимые за рубеж иностранцами.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предлагал вернуть tax free для иностранных туристов еще осенью 2014 года.