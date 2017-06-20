СМИ: российский истребитель пролетел в полутора метрах от американского самолета над Балтийским морем

Над Балтийским морем российский истребитель Су-27 пролетел в полутора метрах от истребителя США RC-135, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала заявил, что действия российского пилота носили провокационный характер, а Су-27 летал «хаотично».

Реакции на информацию в СМИ от министерства обороны России пока не последовало.

19 июня Минобороны Литвы заявило, что истребители ВВС НАТО девять раз поднимались в воздушное пространство над Балтийском морем с 12 по 18 июня, чтобы сопроводить 32 российских самолета.

Согласно сообщению, над территорией Прибалтики пролетали Су-27, Су-24МР, Су-34, Ан-26 и др.

Напомним, в начале июня российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

После удаления американского бомбардировщика от государственной границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Максим Прошкин